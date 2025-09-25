Бывшему президенту Франции Николя Саркози вынесли обвинительный приговор

Бывший президент Франции Николя Саркози признан виновным в приступном сговоре. Такое решение вынес суд, сообщает телеканал BFM TV.

Расследование в отношении экс-французского лидера началось в 2012 году. Дело касалось финансирования его избирательной кампании.

В том же году были обнародованы документы, в которых говорилось, что власти Ливии передали 50 миллионов на избирательную компанию Саркози в 2007 году.

«Суд признал Саркози виновным в преступном сговоре и оправдан по обвинениям в коррупции», — говорится в сообщении СМИ.

Также виновным был признан бизнесмен Александр Джури, который выступал посредником между окружением Николя Саркози и Ливией. Его обвиняют в активном взяточничестве и торговле влиянием.

