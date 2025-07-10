Бывшая жена Старовойта с дочерьми приехала на прощание с экс-министром

На прощании с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом заметили его бывшую жену и двух дочерей. Видео публикует 360.ru.

Церемония проходит в Центральной клинической больнице Москвы. Там заметили экс-супругу Романа Светлану и двух дочерей – 18-летнюю Ангелину и 15-летнюю Анастасию. С самого начала церемонии родственники находились рядом с гробом.

Старовойт и Светлана развелись в 2021 году, но, несмотря на это, бывшая семья пришла проститься с экс-министром.

На траурном мероприятии присутствовали более 10 членов правительства. Также среди собравшихся заметили нового главу Минтранса Андрея Никитина, который сменил Старовойта на этом посту. Он назвал его достойным человеком.

Напомним, что тело экс-главы Минтранса обнаружили в кустах в Одинцовском районе Московской области. Основная версия следствия — самоубийство.

Ранее мы писали о том, что отец девушки Романа Старовойта раскрыл подробности их тайного романа.