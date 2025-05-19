Бывшая жена опального экс-замминистра обороны Тимура Иванова поменяла фамилию. Об этом стало известно из открытых источников.

В апреле 2024 года правоохранители задержали бывшего замминистра обороны Тимура Иванова — в отношении чиновника возбудили уголовное дело по факту получения взятки в размере 1 миллиарда рублей.

Еще в 2022 году Иванов официально развелся со своей женой Светланой Ивановой. При этом источники Lenta.Ru утверждали, что развод был фиктивным, чтобы супруга смогла избежать западных санкций. СМИ заявляли, что Светлана продолжала жить вместе с бывшим мужем. При этом известно, что у Ивановой есть паспорт Израиля, который позволял ей беспрепятственно путешествовать по Европе.

Однако согласно открытым данным из ЕГРЮЛ, 17 апреля 2025 года Светлана Иванова сменила фамилию на девичью — Захарова.

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