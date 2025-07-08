Был губернатором Новгородской области: что известно о новом министре транспорта Андрее Никитине

Андрей Никитин стал новым министром транспорта России. Соответствующий указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин. Telegram-канал Сапа собрал факты из жизни чиновника и узнал, чем он занимался до того, как стал главой ведомства.

Никитин окончил Государственный университет управления. Годы обучения в вузе не прошли даром — он получил степень доктора экономических наук.

Госслужащий руководил Агентством стратегических инициатив, а после занял пост губернатора Новгородской области. Он руководил регионом с 2017 по 2025 год.

Затем Никитин попал в команду Старовойта — в феврале этого года. Сначала он был его замом, а затем и исполняющим обязанности главы министерства.

Ранее сообщалось, что Никитин дал первое интервью на новом посту. Министр намерен первым делом стабилизировать ситуацию с аэропортами в стране.