Был губернатором Новгородской области: что известно о новом министре транспорта Андрее Никитине
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Андрей Никитин стал новым министром транспорта России. Соответствующий указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин. Telegram-канал Сапа собрал факты из жизни чиновника и узнал, чем он занимался до того, как стал главой ведомства.
Никитин окончил Государственный университет управления. Годы обучения в вузе не прошли даром — он получил степень доктора экономических наук.
Госслужащий руководил Агентством стратегических инициатив, а после занял пост губернатора Новгородской области. Он руководил регионом с 2017 по 2025 год.
Затем Никитин попал в команду Старовойта — в феврале этого года. Сначала он был его замом, а затем и исполняющим обязанности главы министерства.
Ранее сообщалось, что Никитин дал первое интервью на новом посту. Министр намерен первым делом стабилизировать ситуацию с аэропортами в стране.