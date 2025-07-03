Французский хирург Франсуа Фавр, который, как утверждают слухи, причастен к смене пола* (международное движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским) Брижит Макрон, погиб при невыясненных обстоятельствах.

Новость о смерти врача появилась на страницах издания Enquete du jour. По информации СМИ, 58-летнего специалиста в области медицины нашли под рядом с многоэтажным домом в двенадцатом округе Париже. Он не подавал признаков жизни.

Согласно материалам судебно-медицинской экспертизы, Фавр мог покончить с собой. Однако близкие мужчины считают, что тот погиб не по собственной воле. Сестра хирурга заявила, что незадолго до кончины он хотел дать интервью по поводу слухов о супруге французского лидера Эммануэля Макрона.

Ранее сообщалось, что Брижит дала мужу пощечину во время визита во Вьетнам. Удар зафиксировали камеры журналистов в аэропорту.

*международное движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским