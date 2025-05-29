«Большая честь»: многодетная мать попросила Владимира Путина стать крестным

К президенту России Владимиру Путину обратились с предложением стать крестным. Глава государства поблагодарил за приглашение и назвал большой честью.

С предложением стать крестным отцом ребенка дочери к Путину обратилась многодетная мать из Крыма, носительница ордена «Мать-героиня» Наталья Лукьянова.

Президент общался с ее семьей по видеосвязи в рамках встречи с многодетными из разных регионов.

«Девочки в Татарстане в музыкальной школе учились, сейчас они уже выросли, замуж вышли, уже своя семья, дети, еще скоро будет ребенок. Они хотели вас пригласить, чтобы вы были крестным», - сказала Лукьянова. Ее слова приводит РИА Новости.

Путин с благодарностью встретил предложение многодетной мамы.

«Спасибо большое, это большая честь», - произнес президент.

Лукьяновы родом из Татарстана. В 2019 году семья переехала в Крым. В ней воспитываются 10 детей.

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