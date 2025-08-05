Ближайший соратник президента Сербии Дарко Глишич перенес инсульт в прямом эфире

Дарко Глишич - ближайший соратник президента Сербии Александра Вучича – перенес инсульт в прямом эфире. Его госпитализировали, состояние оценивалось как очень тяжелое.

Фрагмент утреннего телеэфира привел Telegram-канал Московский комсомолец. Судя по кадрам, когда ведущие обратились к Глишичу, он не смог ничего сказать, у политика заморгал один глаз.

Вучич навестил Глишича в больнице.

Как сообщает smotrim.ru, Глишичу провели операцию – у министра по государственным инвестициям оторвался тромб. Он перекрыл сосуд, идущий к мозгу. Прогнозов о его состоянии пока нет. Ближайшие 24 часа будут играть решающее значение в состоянии политика.

Ранее сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова навестила отца, у которого 18 лет назад случился инсульт. По словам танцовщицы, папа «совсем плох».