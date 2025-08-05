НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 августа 2025, 13:07
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«Мы решили не двигаться»: Анастасия Волочкова рассказала о состоянии тяжелобольного отца

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что ее 78-летний отец «очень плох».
«Мы решили не двигаться»: Анастасия Волочкова рассказала о состоянии тяжелобольного отца

© Starface.ru

Балерина Анастасия Волочкова встретилась с отцом в Петербурге. По словам танцовщицы, мужчина уже «очень плох». Однако в подробности его состояния она вдаваться не стала.

18 лет назад у отца Волочковой случился инсульт. С тех пор он практически не говорит и передвигается на инвалидной коляске. По случаю 78-летия папы балерина прилетела в северную столицу и повидалась с ним.

«Сегодня уже я в Петербурге, навестила папу. К сожалению, очень плох. Вчера исполнилось 78 лет, мы решили не двигаться», - поделилась Анастасия, стоя на улице города и приветствуя поклонников.

В Петербурге балерина встретилась и с мамой, с которой публично выясняла отношения. Волочкова винила родительницу во многих своих жизненных проблемах. Но, по всей видимости, долго артистка не обижается. В личном блоге она показала кадры из дома матери, на которых обнимала ее.

Ранее Анастасия Волочкова опровергла информацию о миллионных гонорарах за выступления.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Анастасия Волочкова
отец
болезнь
инсульт
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