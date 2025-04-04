Александр Лукашенко призвал чиновников содержать любовниц за свой счет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к чиновникам и призвал содержать любовниц за свой счет, а не на бюджетные деньги. Белорусский лидер уверен, что «это будет по-человечески и по-мужски».

Соответствующие слова Лукашенко произнес на совещании по вопросам поддержки организациям физической культуры и спорта. Видео публикует Telegram-канал «Пул Первого».

«По-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то вы, пожалуйста, содержите за свои деньги. Зарабатывайте, где хотите, но их содержите», - сказал президент Белоруссии.

Лукашенко отметил, что посмотреть, куда уходят деньги, сегодня «не проблема». «Смотрим и посмотрим», - добавил Лукашенко и выразил надежду, что коллеги сделают выводы.

Чиновники в ответ промолчали.

В марте Лукашенко прибыл в Москву с 20-летним сыном Николаем. Молодой человек привлек внимание прессы. Общественность наблюдает за каждым выходом Николая в свет. О сыне белорусского лидера известно, что он рожден вне брака. Из школы выпустился с золотой медалью, поступил в Белорусский госуниверситет, участвует в белорусско-китайской программе, получит два диплома. В 2023 году Николай Лукашенко опубликовал научную статью.