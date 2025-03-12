800 человек залезли в газовую трубу и шли 15 км: как готовилась и проходила секретная операция «Поток» в Судже

Российские бойцы совершили героический бросок в Суджу: военные залезли в газовую трубу и шли 15 км. В операции принимали участие 800 человек, она началась 8 марта.

Об этом сообщает RT.

Целью операции было перебросить бойцов ВС РФ в тыл ВСУ в Судже и выбить противника. Соблюдалась строжайшая конспирация – проведение операции «Поток» удалось сохранить в тайне.

Военные шли по газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород. Чтобы российские бойцы зашли в трубу, была остановлена подача газа. Внутрь закачали кислород, разместили запасы еды и воды, оборудовали туалеты.

На подготовку ушло три недели, еще четыре дня в трубу заводили бойцов. Участвовали военные спецназа «Ахмат», 30-го полка, 11-й бригады ВДВ, ДШБР «Ветераны», бригады «Восток», мотострелкового полка.

Основные сложности были с тем, как дышать и как идти. Где можно, в трубе сделали отверстия для воздуха. Бойцы передвигались группами по пять человек, а во время остановок расходились на несколько метров, чтобы легче дышать.

Большая трудность была с тем, что диаметр трубы составлял 1,4 метра, а значит выпрямиться в ней в полный рост невозможно. Бойцы передвигались на полусогнутых ногах.

Маршрут занял несколько суток: со 2 по 8 марта. 8 числа отверстие взорвали и вышли наружу. Атака из трубы была для ВСУ неожиданностью, она привела к панике и дезорганизации противника. Отряды российских военных закрепились на позициях и уничтожали боевиков.

«ВСУ отреагировали паникой и бегством на появление бойцов РФ из трубы», - рассказал aif.ru источник, который принимал участие в броске.

Известно, что в ходе операции «Поток» некоторые бойцы получили отравление метаном. Некоторых госпитализировали, другие продышались на поверхности.

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