Опубликовано 12 марта 2025, 14:481 мин.
«Искалеченный серьезно»: народный артист Девятов рассказал о ранении внука на СВО
Народный артист и певец Владимир Девятов рассказал о ранении внука на СВО.
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Внук народного артиста России, певца Владимира Девятова ранен на СВО. По словам музыканта, родственник третий год находится в зоне спецоперации.
Подробности узнал сайт mk.ru.
Внук певца Дмитрий попал в армию за четыре месяца до начала СВО, подписал контракт. «Он там уже третий год. Он раненый, искалеченный серьёзно», - рассказал исполнитель.
Девятов предлагал родственнику попробовать перевести его в штаб, но мужчина не хочет.
«Он - не трус, он - настоящий мужик. Это радует. Большая редкость на сегодняшний день», - делится мнением народный артист.
Он признается, что становлению Дмитрия помогло в том числе участие в СВО.
Ранее актер Михаил Пореченков заявлял, что хотел принять участие в спецоперации, но его не взяли из-за возраста.