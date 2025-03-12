«Искалеченный серьезно»: народный артист Девятов рассказал о ранении внука на СВО

Внук народного артиста России, певца Владимира Девятова ранен на СВО. По словам музыканта, родственник третий год находится в зоне спецоперации.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Внук певца Дмитрий попал в армию за четыре месяца до начала СВО, подписал контракт. «Он там уже третий год. Он раненый, искалеченный серьёзно», - рассказал исполнитель.

Девятов предлагал родственнику попробовать перевести его в штаб, но мужчина не хочет.

«Он - не трус, он - настоящий мужик. Это радует. Большая редкость на сегодняшний день», - делится мнением народный артист.

Он признается, что становлению Дмитрия помогло в том числе участие в СВО.

Ранее актер Михаил Пореченков заявлял, что хотел принять участие в спецоперации, но его не взяли из-за возраста.