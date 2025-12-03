51 елка, тысячи гирлянд, венков и золотых звезд: как Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству

Белый дом, во главе с Меланией Трамп, готовится к встрече Рождества и Нового года. Жена президента США украсила официальную резиденцию на свой вкус.

USA Today пишет, что первая леди отразила в интерьере и экстерьере Белого дома присущие американцам патриотизм и благодарность. По всему зданию установили елки — 51 рождественское дерево украшает резиденцию лидера США. Главную красавицу, высота которой более 5 метров, поставили в Синей гостиной. На нее навесили 2800 золотых звезд.

Патриотичности дворцу добавляют портреты американских президентов — Джорджа Вашингтона и Дональда Трампа. Их собрали из тысяч деталек Lego. Еще на украшение Белого дома ушли тысячи гирлянд и бабочек.

Также особого внимание заслужила столовая резиденции. Там, по распоряжению Мелании, установили гигантский имбирный пряничный домик. На его создание ушло 55 килограммов теста.

Рождество в США наступит 25 декабря, но Мелания Трамп уже начала появляться перед публикой в подарках. Российская певица Вика Цыганова показала подписчикам фото первой леди в жакете из соболя, который она ей отправила.