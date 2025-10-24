«Я реально отсылала в Белый дом подарок»: жена Дональда Трампа появилась на публике в жакете Вики Цыгановой

Певица Вика Цыганова рассказала, что жена президента США Дональда Трампа Мелания получила ее подарок – жакет из соболя и кашемира. Артистка показала фото, на котором первая леди Америки сидела в ее одежде.

В личном блоге Цыганова поделилась, что ей прислали снимок Мелании в ее жакете. Сама певица все еще до конца не верит, что супруга Трампа приняла ее подарок. У и Вики, и у пользователей Сети есть догадки, что картинку сгенерировал ИИ.

«Сегодня все друзья присылают мне это фото. Я в шоке. Может, это ИИ, но я реально отсылала в Белый дом подарок для Мелании Трамп», - рассказала артистка.