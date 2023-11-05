Зрители обратили внимание на киноляп с зонтом в фильме «Служебный роман», об этом сообщает РБК.

Одна из самых популярных советских картин режиссера Эльдара Рязанова «Служебный роман» повествует об отношениях между обычным работником в лице Андрея Мягкова и начальницей, которую сыграла Алиса Фрейндлих. За многие годы зрители уже находили ляпы в этом фильме. Одним из самых заметных стал момент, в котором секретарша Калугиной прибегает на работу сначала в брюках, а затем появляется за столом уже в юбке.

Впрочем, на этот раз киноляп связан с другим персонажем. Героиня Светланы Немоляевой — Ольга Петровна Рыжова во второй серии фильма прогуливается по городу с зонтиком. Сначала отчетливо видно, что ручка зонта белая и круглая, а на следующих кадрах она вдруг становится вытянутой.