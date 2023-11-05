Актер из фильма «Любовь и голуби» Михайлов раскритиковал современное кино

Ставший известным после роли Василия в культовом советском фильме «Любовь и голуби» актер Александр Михайлов неодобрительно высказался о современном кино. По его мнению, сейчас в фильмах нет ни человеческих переживаний, ни характера, ни любви.

«Сейчас в фильмах слишком часто в основе лежит конфликт между бандюганами и полицейскими», - сказал Михайорв в беседе с Kp.ru.

Артист признался, что ему неинтересно смотреть криминальные истории. О съемках в фильмах такого формата он даже не думал.

Михайлов признался, что ему оказалось достаточно съемок в комедии «Любовь и голуби» режиссера Владимира Меньшова. Популярности и народной любви благодаря роли Василия хватило на всю жизнь.

«Куда бы я ни приехал, каких бы людей ни встречал в любом уголке страны, обязательно кто-нибудь скажет: «Людк, а Людк!» — резюмировал артист.

Ранее мы писали, что актриса Лада Сизоненко, сыгравшая в кинокомедии «Любовь и голуби» младшую дочь главных героев Олю, рассказала, что попала на пробы по счастливой случайности. Тогда ей было 12 лет.