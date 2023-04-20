Зрелище не из приятных: в Санкт-Петербурге забили тревогу после школьного обеда с червяком
Родители в Санкт-Петербурге забили тревогу после школьного обеда с червяком.
В одной из школ Санкт-Петербурга в детских обедах нашли червяка. «Живой» компонент в салате сняли на видео.
На ролике заметно, как червяк ползает по еде. Видео было снято 18 апреля.
Обеспокоенные родители собираются подавать в суд на поставщика питания. Сотрудница столовой не стала комментировать ситуацию без директора. «Фонтанка» пыталась дозвониться до руководства школы, но изданию не ответили.
Зато о черве высказались в компании, которая поставляет школьные обеды. Там заявили, что «случай является единичным». Рассматриваются разные версии появления червя в блюде: в компании не исключают, что это была шалость со стороны подростков. Администрация школы уже связывалась с поставщиком.
Ранее мы писали о гимназии в Екатеринбурге, которую атакуют крысы. В учебном заведении грызуны и школьники обедают вместе.