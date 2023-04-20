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19:24, 20 апреля 2023
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Зрелище не из приятных: в Санкт-Петербурге забили тревогу после школьного обеда с червяком

Родители в Санкт-Петербурге забили тревогу после школьного обеда с червяком.

Зрелище не из приятных: в Санкт-Петербурге забили тревогу после школьного обеда с червяком
Фото: Freepik

В одной из школ Санкт-Петербурга в детских обедах нашли червяка. «Живой» компонент в салате сняли на видео.

На ролике заметно, как червяк ползает по еде. Видео было снято 18 апреля.

Обеспокоенные родители собираются подавать в суд на поставщика питания. Сотрудница столовой не стала комментировать ситуацию без директора. «Фонтанка» пыталась дозвониться до руководства школы, но изданию не ответили.

Зато о черве высказались в компании, которая поставляет школьные обеды. Там заявили, что «случай является единичным». Рассматриваются разные версии появления червя в блюде: в компании не исключают, что это была шалость со стороны подростков. Администрация школы уже связывалась с поставщиком.

Ранее мы писали о гимназии в Екатеринбурге, которую атакуют крысы. В учебном заведении грызуны и школьники обедают вместе.

Источник фото:Freepik
Источник:Фонтанка
Теги:
дети
столовая
обед для школьника
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