Зрелище не из приятных: в Санкт-Петербурге забили тревогу после школьного обеда с червяком

В одной из школ Санкт-Петербурга в детских обедах нашли червяка. «Живой» компонент в салате сняли на видео.

На ролике заметно, как червяк ползает по еде. Видео было снято 18 апреля.

Обеспокоенные родители собираются подавать в суд на поставщика питания. Сотрудница столовой не стала комментировать ситуацию без директора. «Фонтанка» пыталась дозвониться до руководства школы, но изданию не ответили.

Зато о черве высказались в компании, которая поставляет школьные обеды. Там заявили, что «случай является единичным». Рассматриваются разные версии появления червя в блюде: в компании не исключают, что это была шалость со стороны подростков. Администрация школы уже связывалась с поставщиком.

Ранее мы писали о гимназии в Екатеринбурге, которую атакуют крысы. В учебном заведении грызуны и школьники обедают вместе.