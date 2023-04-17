«Животные обедают вместе с детьми в общем зале»: гимназию Екатеринбурга атакуют крысы

Крысы и школьники обедают вместе. Шокирующее видео из екатеринбургской гимназии выложили в Сеть .

Шокирующие кадры попали в Сеть после очередного школьного обеда в екатеринбургской гимназии.

Одна из гимназисток запечатлела, как крупных размеров крыса с аппетитом подбирает крошки прямо под столиками школьной столовой. Родители гимназистов пришли в ужас. «Животные обедают вместе с детьми в общем зале, а персонал никак не реагирует на наши жалобы!» - возмущаются мамы и папы.

Впрочем, как минимум одна реакция руководства учебного заведения поступила на портал екатеринбургского новостного издания E1.ru.

«Вы-то сами понимаете, что это бред? Как могут быть в школьной столовой крысы?» — заявили в гимназии.