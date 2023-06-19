Знать анекдоты про Вовочку и песни Круга: в Татарстане жена-миллионерша ищет няню для мужа

В Набережных Челнах на одном из популярных сайтов по поиску работы появилась весьма необычная вакансия. Работодатель сообщила, что готова платить 100-150 тысяч рублей в месяц няне, подходящей под ее критерии. Вот только гувернантку женщина ищет не ребенку, а своему мужу.

В объявлении сказано, что жена-миллионерша хочет, чтобы профессиональная помощница присматривала за ее 48-летним супругом пять раз в неделю. При этом она уточнила, что всего придется работать с 8:00 до 20:00, но возможен и плавающий график.

Зарплата весьма немаленькая, но, чтобы получить работу, кандидатка должна соответствовать требованиям. Так, няня для взрослого мужчины обязана два раза в день выходить с ним на прогулку, играть с ним в бильярд по 120 минут, присылать работодателю, то есть жене, регулярные фотоотчеты, а также готовить пельмени и наливать различные напитки.

Кроме того, гувернантке необходимо обеспечивать досуг своему подопечному. Тоже конкретный. Например, рассказывать анекдоты про Вовочку, которые она должна знать наизусть, исполнять песни Круга, играть в приставку, вместе смотреть хоккей, а при необходимости помогать полоть грядки и собирать клубнику.

Остальные требования более стандартные – улыбчивость, опыт работы не менее трех лет, стрессоустойчивость, а вот образование не важно.

Неизвестно, откликнулся ли кто-то на данную вакансию или же нет, но в комментариях в группе во «ВКонтакте» «Набережные Челны Онлайн» борьбы за место пока не развернулось.

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