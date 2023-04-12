«Расширение штата»: в Перми ищут новых работников БДСМ-клуба

Пермский клуб открыл вакансию мастеров БДСМ, а также прочих заинтересованных в теме сотрудников, готовых создавать тематические мероприятия и участвовать в жанровых вечеринках.

Обусловлено это «расширением штата работников».

В распоряжение журналистов издания URA.ru поступила информация из Telegram-канала тайного сообщества.

«Приглашаются на работу организаторы Kinky Party, мастера телесных практик (BDSM, массаж), артисты и танцоры в стиле бурлеск. Также дизайнеры, фотографы и видеографы для работы в тематических зонах. Опыт репортажной съемки – приветствуется», – ссылаясь на портал «Вкурсе.ру», пишет издание.

Сообщается, что клуб находится в поиске подходящих локаций для проведения таких вечеринок. Известно, что искомое место непременно должно быть более 500 квадратных метров, оборудовано кухней, комнатами, душевыми и спа-зоной.

Бюджет, как и зарплаты будущих работников, не разглашаются.