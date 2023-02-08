Жуткая находка: пассажиру московского метро вернули забытого на станции тарантула

В московском метрополитене ежедневно находят множество разнообразных вещей. Но некоторые из них вызывают вопросы и даже страх. На одной из станций Таганско-Краснопресненской линии неизвестный пассажир забыл рюкзак, в котором была жуткая находка – банка с тарантулом.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Мы нашли рюкзак, в котором лежала банка с тарантулом. Эта история со счастливым концом, через несколько часов хозяин нашелся!» – пояснили в ведомстве.

Пассажирам столичной подземки напомнили о том, что при потере питомца в транспорте нужно написать в чат-бот Александра. Для этого необходимо направить слово «оператор». Специалист свяжется и попросит предъявить ветеринарные документы или фото животного. Нужно также указать станцию, где оно было оставлено.

Ранее мы писали об еще одном необычном инциденте. Пару месяцев назад пассажирка московского метро потеряла змею по дороге, но забыла, где именно. К счастью, находку вернули в целости и сохранности. Никто не пострадал.