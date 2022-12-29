Забилась под скамейку на «Белорусской»: в московском метро обнаружили змею

В московском метро произошел необычный инцидент, из-за которого некоторые пассажиры могли бы получить инфаркт. Женщина потеряла по дороге змею – она выпала у нее из-под куртки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Елена является заводчицей экзотических животных. Она везла неядовитого полоза на фотосессию, положила его под куртку, но змея выпала где-то по дороге. Пассажирка поняла это только тогда, когда добралась до станции «Водный стадион». Она заметила, что любимца под одеждой уже нет.

Женщина сразу же обратилась в полицию. Змею быстро нашли, она забилась под скамейку на станции метро «Белорусская». Кто-то из пассажиров заметил мешок с красной лентой и передал «подарочек» сотрудникам. Они успокоили хозяйку и вернули рептилию.

Ранее мы писали о том, сколько стоит раздеться в метро до трусов. Необычный эксперимент провела в вагоне столичного метро любознательная девушка из города Чехова. Находясь в вагоне поезда, следовавшего через станцию «Белорусская», девушка взяла, да и сняла штаны, оставшись в одних трусиках. Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали любительницу рискованных экспериментов.