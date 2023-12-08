Житель Новосибирска вышел на пробежку в шортах в 36-градусный мороз

На улицах Новосибирска заметили местного жителя, который решил устроить пробежку, несмотря на 36-градусный мороз. Причем закаленный мужчина занимался спортом лишь в шортах и майке. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Очевидцы засняли россиянина, когда он передвигался по улице Вокзальная магистраль. С рюкзаком на спине и в летней одежде он бежал, не останавливаясь. Как отметил автор ролика – чтобы не замерзнуть. Утеплить сибиряк решил только руки, на них были перчатки.

На данный момент неизвестно, почему мужчина решил именно в таком виде заняться спортом, и сказалось ли это на его здоровье.

Ранее юная жительница Уфы заметила у себя в комнате куницу. На тот момент дома она была одна. Услышав странные звуки, она решила отыскать их источник и увидела зверька. Отлавливать его пришлось сотрудникам поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты города.