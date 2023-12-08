В Уфе куница пробралась в квартиру и захватила детскую комнату

Юная жительница Уфы обнаружила у себя в квартире неизвестного зверька и вызывала спасателей. Незваным гостем оказалась куница, которую сотрудники поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты города отловили, отвезли в лесополосу и выпустили на волю.

«Юная уфимка была дома одна, когда в какой-то момент услышала из своей комнаты странные звуки. Заглянув в детскую, увидела, что там хозяйничает какой-то зверек», —говорится в Telegram-канале городской мэрии.

Отмечается, что это не первый случай попадания куниц в квартиры. Зверьки часто пробираются в жилище через канализационные трубы.

Ранее мы писали, что в Москве в ванной жилого дома жительница обнаружила змею и тут же вызвала экстренные службы. Незваного гостя забрал на воспитание один из спасателей. Выяснилось, что это маисовый полоз. Он живет в гостях, пока не найдутся хозяева. Малышу всего несколько недель от роду.