Житель Англии получил уведомление о своей смерти и столкнулся с большими неприятностями

Уведомление о собственной смерти пришло бывшему члену городского совета из английского города Хангерфорда. Мужчина обратился за справкой «о жизни». Об этом сообщается на сайте Lenta.Ru со ссылкой на Daily Mail.

48-летний Марк Кьюсак пожаловался, что данное уведомление лишило его медицинской страховки и возможности платить налоги. Также это повлияло на его эмоциональное состояние.

Джентльмен живет один со своим псом Пагглзом. Мужчина был вынужден доказывать, что он жив. За справкой он обратился к семейному терапевту, который подтвердил, что пациент жив. Врач выписал официальный подтверждающий бланк госпиталя.

По словам Кьюсака, ситуация выглядит комичной, но ошибка чиновников заставила его пройти через многочисленные бюрократические проволочки, чтобы снова стать живым для государственных институтов.

Ранее сообщалось, что британцы с восторгом восприняли дырявые носки принца Чарльза. С королевской семьей в Великобритании произошел небывалый скандал. Принц Чарльз опозорился, посещая с супругой мечеть в Лондоне.

Несмотря на известную бережливость и стремление вечно ремонтировать негодную одежду, одну пару носков он, видимо, довел до крайнего состояния. Чарльз в соответствии с обрядом снял обувь и продемонстрировал дырку на правом носке. Она была особенно заметна на черном предмете одежды. Поклонники не только не осудили принца, но и восхитились. Многие вспомнили, что у большинства есть хотя бы одна пара носков с дыркой.