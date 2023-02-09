Британцы с восторгом восприняли дырявые носки принца Чарльза

С королевской семьей в Великобритании произошел небывалый скандал. Принц Чарльз опозорился, посещая с супругой мечеть в Лондоне.

Несмотря на известную бережливость и стремление вечно ремонтировать негодную одежду, одну пару носков он, видимо, довел до крайнего состояния. Чарльз в соответствии с обрядом снял обувь и продемонстрировал дырку на правом носке. Она была особенно заметна на черном предмете одежды.

Поклонники не только не осудили принца, но и восхитились. Многие вспомнили, что у большинства есть хотя бы одна пара носков с дыркой, пишет МК.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его жена Меган Маркл могут не явиться на коронацию короля Англии Карла III, как называют Чарльза. Есть вариант, что Гарри приедет один. Пока точно неизвестно, согласятся ли они прибыть после публикации скандальных мемуаров о королевской семье.