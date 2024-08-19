Женщине около 40 лет, работает уборщицей: у скопинского маньяка Виктора Мохова появилась новая возлюбленная

Соседи скопинского маньяка Виктора Мохова сообщили о появлении у него молодой возлюбленной. Известно, что ему 74 года, а избраннице – около 40.

Подробности узнал сайт NEWS.ru.

Один из соседей заявил, что прошлая возлюбленная «была пьянчуга». Он размышляет, что «нормальная женщина» к Мохову не пойдет.

Стало известно, что сейчас у 74-летнего скопинского маньяка новая избранница. Ее зовут Наталья, живет через дорогу от Мохова в полуразрушенном доме.

Местные говорят, что она лишена родительских прав. По их информации, женщина работает уборщицей.

Напомним, в 2000 году Мохов похитил двух девушек – им было 14 и 17 лет. Мужчина удерживал их в подвале и насиловал. Его приговорили к 17 годам колонии.

Ранее в августе сообщалось, что суд прекратил уголовное преследование Мохова. Оно было связано с преступлением 2022 года, когда в Скопине нашли тело мужчины – перед смертью он был в гостях у Мохова. Уголовное дело закрыли в связи с истечением срока давности.