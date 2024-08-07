Суд прекратил уголовное дело против 74-летнего маньяка Виктора Мохова

Скопинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении 74-летнего Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк». Его обвиняли в укрывательстве особо тяжкого преступления.

Подробности сообщает Kp.ru.

Стало известно, что Мохов со своей защитой ходатайствовали о прекращении уголовного преследования, мотивируя это истечением сроков давности. Суд поддержал их прошение и удовлетворил ходатайство. Пока оно не вступило в силу и может быть обжаловано.

Уголовное дело связано с преступлением, совершенным в августе 2022 года. В Скопине нашли труп избитого мужчины, который перед смертью был в гостях у Мохова. Как выяснилось позже, один из собутыльников смертельно ударил гостя. Мохов с другим участником застолья утащили труп во двор заброшенного дома и бросили в зарослях бурьяна.

Уголовное дело поступило в суд в сентябре 2023 года. Рассмотрение дела в отношении других участников продолжится.

Мохов вышел из колонии в 2021 году. Он 17 лет провел в тюрьме. Мохов получил срок за то, что удерживал двоих девочек в бункере и насиловал их.

Ранее сообщалось, что челябинский маньяк нашел новую женщину с двумя детьми.