Женщина забеременела от своего жениха-заключенного на расстоянии и рассказала о способе

Американка получила от своего жениха, сидящего в тюрьме, сперму по почте и забеременела. Об этом сообщается на сайте Газета.Ru со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что женщину зовут Неша и она давно хотела завести ребенка со своим женихом, но так как его посадили в тюрьму, планы пришлось корректировать. Будущий отец проявил смекалку и отправил свой биоматериал по почте.

В результате при помощи специальных приспособлений Неше удалось провести зачатие в домашних условиях. Женщина утверждает, что все прошло успешно. Многие девушки захотели повторить этот способ, после того как она рассказала об его удачном исходе.

«Пожалуйста, скажите мне, как это сделать? Моему мужу еще два года сидеть в тюрьме», — написала одна из пользователей Сети.

Будущая мама пообещала сделать пошаговую инструкцию.

Ранее мы писали о том, что отец 65 детей решил завязать с донорством спермы, чтобы создать настоящую семью. С 2014 года Кайл Горди полностью отказался от интимных связей, чтобы помогать бездетным семьям. Так он отдавал свое семя в донорский банк. Сейчас он является отцом 65 детей, еще семеро должны родиться в ближайшее время. Теперь Горди готов создать свою собственную семью — поэтому с донорством должно быть покончено.