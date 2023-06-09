Отец 65 детей решил завязать с донорством спермы, чтобы создать настоящую семью

Биологический отец 65 детей из Америки завязал с донорством спермы, чтобы найти настоящую любовь.

Об этом сообщает Газета.Ru.

С 2014 года Кайл Горди полностью отказался от интимных связей, чтобы помогать бездетным семьям. Так он отдавал свое семя в донорский банк.

«У меня нет сексуальной жизни вне донорства, она полностью отсутствует», — рассказал он.

Донор также добавил, что, ограничив себя от половых связей, он сможет помочь большему количеству пар. Сейчас он является отцом 65 детей, еще семеро должны родиться в ближайшее время.

Теперь Горди готов создать свою собственную семью — поэтому с донорством должно быть покончено. Он даже состоял в отношениях, правда продлились они всего два месяца, причиной разрыва как раз стала деятельность Кайла.

«Я собираюсь сократить донорство и буду помогать только тем, кто действительно очень хочет ребенка», — сказал Кайл.

В планах у Горди найти ту, кто примет его прошлое и создаст с ним крепкую семью. В свою очередь, мужчина готов пойти на любые жертвы и правила ради подходящей спутницы.

Ранее мы писали о докторе из Великобритании, который год поил несовершеннолетнюю пациентку напитками со своей спермой.