Женщина вышла замуж за призрака и пожаловалась на его пьянство в медовый месяц

Жительница английского графства Оксфордшир вышла замуж за призрака солдата, но после свадьбы он стал ее раздражать. По ее словам, дух хулиганил и много пил во время их медового месяца.

Певица Брокерд в 2021 году заявила, что находится в романтических отношениях с призраком по имени Эдуардо. При жизни мужчина был солдатом. Он умер в 35-летнем возрасте, упав в колодец. Чувства необычной пары были настолько сильны, что в октябре они поженились в часовне Asylum Chapel в Лондоне. Брокерд утверждает, что на церемонии присутствовали духи Мэрилин Монро, Элвиса Пресли и короля Генриха VIII.

Невеста с женихом долго не могли найти место, где провести свадьбу, так как многие отказывались сочетать их союз. Да и сама церемония не прошла так гладко, как того хотелось Брокерд. Дело в том, что Эдуардо стал делать комплименты Монро. Он говорил, что она выглядит сексуально, и это оскорбило девушку, ведь это ее день, а ее будущий муж хвалит другую.

Медовый месяц молодожены решили провести на острове Барри. Но отпуск пошел не по плану с самого начала. Брокерд рассказала, что хотела покормить мороженым супруга, но тот повалил ее на песок, и ей потом пришлось долго отмываться от сладкого и налипшего на тело песка.

Также певица пожаловалась, что Эдуардо опустошал минибар в гостинице, а за весь алкоголь приходилось платить ей, так как у призрака нет банковского счета. Единственный напиток, к которому дух оказался равнодушен – это джин. По словам Брокерд, однажды муж заказал 12 бутылок дорого шампанского и заставил ее оплатить их.

Пока супружеская жизнь с призраком приносит девушке много проблем. Кроме неудавшихся свадьбы и медового месяца, Эдуардо испортил ей и Рождество. Дело в том, что он потребовал закрыть дымоход, чтобы к ним в дом не пробрался Санта. Брокерд призналась, что ее муж сильно ревнует ее ко всем, и это касается даже сказочных персонажей.

Ранее сообщалось, что бизнесмен лишился более €30 тысяч во время оргии.