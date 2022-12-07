Бизнесмен лишился более €30 тысяч во время оргии
За услуги 10 девушек по вызову мужчина заплатил около 2 млн рублей
Богатые купцы из Сибири и с юга России гуляли в хлебосольной Москве еще в позапрошлом веке.
В XXI столетии эту традицию решил продолжить некий предприниматель из Ростова-на-Дону.
Приехав с столицу с крупной суммой денег в разной валюте, он намеревался вложить капитал в развитие своего бизнеса. Но вложил совсем не туда, куда рассчитывал.
Пока жена и дочь знакомились с достопримечательностями огромного горда, бизнесмен и его приятель вызвали на квартиру сразу десять девушек по вызову.
Сексуальная оргия обошлась в несколько десятков тысяч евро.
На другой день столичный приятель уехал, а ростовский богатырь потребовал «продолжения анкета»: вновь вызвал девушек и новую порцию спиртного.
В какой-то момент мужчину сморил сон. Пробуждение ознаменовалось неприятным сюрпризом: в квартире не оказалась ни девушек, ни оставшихся денег.
Пришлось во всем признаться супруге. И написать заявление в полицию.