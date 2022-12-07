Бизнесмен лишился более €30 тысяч во время оргии

За услуги 10 девушек по вызову мужчина заплатил около 2 млн рублей

Богатые купцы из Сибири и с юга России гуляли в хлебосольной Москве еще в позапрошлом веке.

В XXI столетии эту традицию решил продолжить некий предприниматель из Ростова-на-Дону.

Приехав с столицу с крупной суммой денег в разной валюте, он намеревался вложить капитал в развитие своего бизнеса. Но вложил совсем не туда, куда рассчитывал.

Пока жена и дочь знакомились с достопримечательностями огромного горда, бизнесмен и его приятель вызвали на квартиру сразу десять девушек по вызову.

Сексуальная оргия обошлась в несколько десятков тысяч евро.

На другой день столичный приятель уехал, а ростовский богатырь потребовал «продолжения анкета»: вновь вызвал девушек и новую порцию спиртного.

В какой-то момент мужчину сморил сон. Пробуждение ознаменовалось неприятным сюрпризом: в квартире не оказалась ни девушек, ни оставшихся денег.

Пришлось во всем признаться супруге. И написать заявление в полицию.