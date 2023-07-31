Женщина сняла на видео огромную змею в унитазе, на которую случайно помочилась

Пользовательница TikTok пошла в туалет, не заметила змею и помочилась на нее. Происходящее попало на видео. Об этом сообщается на сайте Lenta.Ru со ссылкой на LADbible.

На кадрах видно, что змея лежала в унитазе, не двигаясь. Женщина очень испугалась, что заметила рептилию только после того, как помочилась на нее.

«Я только что помочилась, я только что помочилась!» – кричала она в ролике.

Данное видео набрало порядка 13 миллионов просмотров за два дня. Другие пользователи были в шоке от увиденного. По их словам, они бы не хотели оказаться в такой ситуации.

«Вот почему я каждый раз все проверяю, прежде чем сесть, ведь подобное действительно случается», — написал один из комментаторов.

Отмечается, что змея принадлежит роду Пантерофисы. Этот род из семейства ужеобразных. Такие змеи проживают в Северной Америке и на Антильских островах. Длина таких рептилий колеблется от 100 до 250 сантиметров.

Ранее мы писали о том, что метровая змея напугала жильцов квартиры в Москве. Семья сильно испугалась, когда внезапно увидела шипящую гостью. Ее заметили возле плиты, а после она направилась к духовке. Это было на руку присутствующим, которые «задержали» ее, пока не приехали спасатели.