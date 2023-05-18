Женщина с двумя матками родила двойню: «Моя челюсть упала на пол, а муж побледнел»

В Австралии 24-летняя женщина с двумя матками родила двойняшек. Об этом сообщается на сайте Lenta.Ru со ссылкой на Daily Mail.

Женщина долгое время не могла забеременеть, в один момент медики нашли у нее удвоение матки – порок развития, когда шансы забеременеть оценивают как 1 к 50 миллионам. Тогда она решила с мужем сделать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). В течение двух лет супруги пытались зачать ребенка и прошли десять процедур ЭКО. Наконец-то это принесло свои результаты, и женщина забеременела.

«Мы разразились криками, а когда мы обнимались, по нашим лицам текли слезы», — рассказала она.

На 10-неделе беременности на первом УЗИ женщина узнала, что во второй ее матке находится второй ребенок.

«Моя челюсть упала на пол, а муж побледнел. Я подумала, что она, должно быть, шутит», — отметила дама.

Добавляется, что второй ребенок был зачат естественным путем.

Врачи рекомендовали прервать одну из беременностей из-за возможных осложнений, но, несмотря на их предупреждения, супруги решили сохранить оба плода. В результате австралийка родила двойняшек – мальчиков. Роды прошли на 34-й неделе беременности путем кесарева сечения. Двойняшки находились кувезах несколько дней, а затем были переданы молодым родителям.

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