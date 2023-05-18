В Подмосковье маленькая девочка 2 года жила с пластиковым рогом единорога во лбу

В Подмосковье врачи прооперировали 6-летнюю девочку со странным уплотнением в районе лба. Оказалось, что уже два года под кожей у ребенка находился пластиковый рог от игрушечного единорога. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

Оказалось, что пару лет назад малышка упала лицом на свою игрушку, и деталь от нее вошла ей в лоб. Родители, осмотрев рану, не заметили ничего подозрительного, поэтому просто обработали ушиб, но к врачам обращаться не стали. Однако со временем место, помазанное противорубцовым гелем, начало уплотняться и сильно беспокоить ребенка. Тогда пришлось дошкольницу везти в больницу.

Во время обследования медики поняли, что в мягких тканях находится инородное тело, и решили его извлечь. Ультразвуковая диагностика подтвердила эту версию, и девочку прооперировали. В ходе хирургического вмешательства пластиковая часть была извлечена, после чего маленькую пациентку отправили вместе с родителями домой.

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