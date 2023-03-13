Женщина перепутала беременность с запором и неожиданно родила дочь в постели

В Великобритании 27-летняя Эмили Грэм приняла беременность за запор и родила ребенка прямо в своей кровати. Отмечается, что женщина даже не предполагала, что находится в положении.

Британка рассказала, что в один из дней проснулась с болями в животе, похожими на те, что бывают во время менструации. Долгое время у нее не было месячных, поэтому ей не показалось странным, что дискомфорт крайне сильный. Эмили посчитала, что ее организм борется с запором, так как у нее появилось желание тужиться. Однако все оказалось совсем иначе.

Состояние Грэм стремительно ухудшалось, пока не начались схватки. Ее муж сразу же вызвал скорую помощь, и роды у женщины приняли прямо дома на постели. В итоге все прошло хорошо, и у пары родилась здоровая девочка, которую назвали Изабель. После мать с младенцем доставили в больницу для обследования и сохранения.

Эмили отметила, что не знала о беременности, так как все симптомы списывала на проявления болезней. Когда ее тошнило, она думала, что что-то не то съела. Отсутствие менструации считала своими проблемами по женской части. Также она объясняла и набранный вес, и изжогу. Примечательно, что супруг британки несколько раз замечал движения ребенка в животе у жены, но не придавал этому значения, так как думал, что это она сама им шевелит.

Еще несколько лет назад у Грэм диагностировали синдром поликистоза яичников, который означал, что у нее крайне низкие шансы забеременеть. Именно поэтому она вплоть до родов работала, веселилась, а на шестом месяце даже каталась на американских горках, не подозревая, что в скором времени станет мамой.

Ранее девушка вышла замуж за парня из Сети и через полгода узнала, что он женщина.