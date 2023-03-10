Тиндер-сюрприз: девушка вышла замуж за парня из Сети и через полгода узнала, что он женщина

Молодая россиянка стала жертвой женщины-аферистки из приложения для знакомств. На протяжении долгого времени потерпевшая считала, что общается с парнем, и даже вышла за него замуж. Однако спустя полгода брака и набежавшего пятимиллионного долга ее ждал «сюрприз». Об этом сообщил Телеграм-канал «Mash».

Познакомилась Наталья (имя изменено – прим. ред.) с Иваном (имя изменено – прим. ред.) в одном из известных приложений для свиданий. Они быстро нашли общий язык, и девушке нравилось, что собеседник ведет себя довольно уверенно. Поначалу ее немного смущали явно женские черты лица у парня, однако после всех сделанных ей подарков она позабыла об этой небольшой несущественной детали. За время ухаживания Иван купил для своей возлюбленной множество цветов и конфет, а также телефон. Правда, последнее было взято в кредит и на имя Натальи.

Через время молодые люди решили сыграть свадьбу и поехать в путешествие. Так как денег не было, они вновь обратились в банк. Так, у девушки постепенно формировался многомиллионный долг. При этом Иван обещал своей избраннице сумму полностью погасить, но позже.

За полгода брака, по словам Натальи, она не видела никаких подвохов. И даже в постели она не заметила, что чего-то явно не хватает в теле супруга. Девушка утверждала, что секс между ними происходил в темноте, и она не чувствовала разницу между настоящим и резиновым половым органом.

О том, что на самом деле Иван женщина, Наталья узнала вместе с тем, что он(она) состоял в отношениях и с другими наивными девушками, на которых оформлял кредиты. Схема всегда была одна и та же. При этом пострадавшие от мошенницы не могут написать заявление в полицию, так как реального преступления на самом деле не было, возлюбленные Ивана делали все добровольно.

Ранее в Великобритании врач-психиатр 20 лет работала по поддельным документам и нажила миллионное состояние.