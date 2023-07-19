Женщина перепутала беременность с аппендицитом и родила без помощи врачей в ванной

В Великобритании 22-летняя жительница графства Уэст-Мидлендс Лорен Ньюи, перепутала схватки при беременности с аппендицитом и родила в ванной комнате. Об этом сообщается на сайте Lenta.Ru со ссылкой на The Sun.

По данным источника, у Ньюи уже есть двухлетняя дочь. А весной у нее родился еще один ребенок. В ту ночь она проснулась от сильных спазмов в животе и отправилась в ванную комнату. По ее словам, она не могла поехать в больницу, так как жила одна.

Нью посчитала, что у нее обычный аппендицит и решила принять ванну для облегчения боли. Спустя час отдыха в теплой воде Лорен встала и у нее отошли воды. В этот момент пришли мысли о беременности.

В результате Ньюси начала тужиться, через несколько минут на свет появился сын Алби, женщина родила безо всякой посторонней помощи. После этого Лорен вызвала врачей и позвонила свекрови с просьбой побыть с внучкой, пока она будет в больнице.

В больнице женщина провела около 12 часов. За проведенное в медицинском учреждении время она успела заказать в интернет-магазине множество необходимых на первое время для ребенка вещей.

Подчеркивается, что Лорен пережила скрытую беременность. Это когда женщина не подозревает, что вынашивает ребенка до самих родов.

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