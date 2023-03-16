Женщина отрастила усы и бороду после побега мужа и рассказала о своем счастье

В 2012 году жительница Индии Мандип Каур встретила свою любовь и вышла замуж, считая, что этот союз они смогут сохранить навсегда. Однако через несколько лет у нее стала появляться растительность на лице по мужскому типу. Она пыталась справляться с густыми бакенбардами, усами и бородой, но ничего не помогало. В итоге это привело к тому, что в один момент все чувства мужа к ней будто улетучились, и он предпочел сбежать. Тогда у индианки и началась новая жизнь.

34-летняя Мандип призналась, что сначала находилась в депрессии, потому что осталась совсем одна. Она не могла простить супругу то, что он ее бросил только из-за особенности во внешности. Но со временем она отпустила ситуацию и решила принять себя такой, какая она есть. Первым делом она перестала бриться и стала ухаживать за растительностью, а потом занялась проработкой любви к самой себе.

Сейчас Каур полностью счастлива, и ей нравятся ее борода и усы. Женщина занимается сельским хозяйством наравне с мужчинами, изучает сикхизм и посещает гурдвару (место поклонения сикхов). Индианка отмечает, что именно вера помогла ей принять себя и двигаться дальше после побега мужа. Теперь она с гордостью демонстрирует свои волосы на лице и носит на голове тюрбан.

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