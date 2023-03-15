Молодая россиянка продает место на теле за 120 тысяч рублей

Блогерша из Тюмени по имени Анна Румак заявила о готовности продать место на теле для рекламной татуировки. Чтобы подстегнуть интерес к оригинальному предложению, девушка заявила о возможности заплатить не сразу всю цену, а оформить контракт в рассрочку.

«Я же продвинутый блогер. Пока пустует одно рекламное место на моем теле», — сообщает Румак.

Ранее в своем блоге девушка разыгрывала возможность с собой выпить, кроме того у предприимчивой Анны удалось продать на онлайн-аукционе собственные ногти. Финальная стоимость лота составила 5.000 рублей.

Сколько всего места на своем теле решила отвести девушка под рекламу - не сообщается.

Ранее мы писали про то, как отсутствие на трассе общественного туалета обернулось для 37-летнего жителя Тюмени двенадцатью годами строгого режима .