Женщина отправилась на МРТ с секс-игрушкой в анусе и получила травмы

Жительница США отправилась на МРТ с анальной пробкой и получила серьезные травмы. Перед процедурой магнитно-резонансной томографии женщина забыла извлечь секс-игрушку с металлическими элементами. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на издание PerthNow.

По данным источника, все произошло еще в апреле 2023 года. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) опубликовало отчет об инциденте. Там сообщалось, что перед процедурой обычно проводится стандартная проверка на наличие металла. Пациентка ее прошла, но ничего не обнаружилось. Она со спокойной душой отправилась на МРТ.

Женщине стало плохо только в конце процедуры. Когда сотрудник вытаскивал стол, на котором лежат обследуемые, пациентка закричала. Она пожаловалась на тошноту и боль, боялась, что упадет в обморок.

В отчете нет подробностей травмы, но указано, что пострадавшей понадобилась скорая медицинская помощь.

Через месяц в соцсетях появился рентгеновский снимок, с якобы изображением внутренностей пострадавшей. Там можно было заметить, что в брюшной полости находится предмет, похожий на анальную пробку.

Там же появился комментарий юриста женщины, который рассказал, что она планирует подать в суд на производителя секс-игрушек. Американка не знала, что там есть металлические элементы, так как производитель утверждал, что пробка сделана из силикона. Но оказалось, что в передней части игрушки имеются два маленьких металлических шарика.

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