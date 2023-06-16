В Великобритании мужчина занялся сексом с деревом на глазах у 25-ти свидетелей

В Великобритании мужчина шокировал посетителей парка «Сады королевы Елизаветы». 13 июня он на глазах у многих людей совершил половой акт с деревом. Об этом сообщает издание Daily Star.

Как стало известно, жителя города Солсбери возле высокого пня увидели отдыхающие в сквере. Они обратили внимание на то, что он стоял и обнимал ствол, поэтому стали незаметно его снимать. И не зря, ведь через пару минут он спустил брюки и стал тереться половыми органами о кору. Также он целовал дерево и совершал ритмичные движения тазом.

«Шоу» мужчины привлекло большое количество людей, и кто-то из них решил вызвать полицию. Появившиеся на месте сотрудники правоохранительных органов задержали его за непристойное обнажение в парке. По информации полиции, увидели голого британца возле пня около 25-ти человек.

Дело задержанного было передано в суд. На данный момент он был выпущен под залог.

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