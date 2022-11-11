Женщина наткнулась на оргию подростков в торговом центре в комнате матери и ребенка

В Австралии в городе Брисбен жительница попала в неприятную ситуацию. Совершая покупки в торговом центре, ей понадобилось сменить ребенку подгузники, но она не ожидала, что станет свидетельницей оргии.

Эштон Грон вместе с двухлетней дочерью решила воспользоваться комнатой матери и ребенка. В тот момент там народились четверо подростков, занимающиеся сексом. Жительница Австралии рассказала, что сначала они целовались и ласкались на скамейке, а затем переместились в кабинку для кормления грудью.

Шокированная увиденным, женщина выбежала из комнаты вместе с полураздетой дочерью. Эштон призналась, что больше никогда не будет заходить в это помещение.

О случившемся женщина рассказала сотрудникам торгового центра, но те не стали ничего делать и только посмеялись. Это разозлило Эштон еще больше. Ей пришлось пожаловаться в службу безопасности центра и полицию, так как по ее словам, комнату должны использовать родители по назначению.

После начавшегося расследования необычного дела выяснилось, что многие взрослые люди наблюдали в комнатах матери и ребенка в торговых центрах подобные непристойные сцены, но предпочитали не доводить дело до полиции.

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