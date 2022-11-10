Драка в московском H&M попала на видео

На кадрах, попавших в сеть видно, как покупатели устроили давку вокруг тележки с товаром, вывезенной в зал.

Швед, русский, колет, рубит, режет…- вспоминали потом посетители, оказавшись на финальной распродаже одежды, устроенной популярной фирмой.

Покупатели, не поделив выставленные на продажу товары атаковали сперва прилавки, затем кассу, друг друга и даже торговых менеджеров.

В интернет попали лишь самые безобидные эпизоды побоища.

«Будьте людьми, а не животными!» - убеждает ненасытных покупателей сотрудник магазина.

А мы – люди. И потому ничто человеческое нам не чуждо.

В том числе - стремление недорого одеваться.