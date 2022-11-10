19:19, 10 ноября 2022
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Драка в московском H&M попала на видео
На кадрах, попавших в сеть видно, как покупатели устроили давку вокруг тележки с товаром, вывезенной в зал.
- Швед, русский, колет, рубит, режет…- вспоминали потом посетители, оказавшись на финальной распродаже одежды, устроенной популярной фирмой.
Покупатели, не поделив выставленные на продажу товары атаковали сперва прилавки, затем кассу, друг друга и даже торговых менеджеров.
В интернет попали лишь самые безобидные эпизоды побоища.
«Будьте людьми, а не животными!» - убеждает ненасытных покупателей сотрудник магазина.
А мы – люди. И потому ничто человеческое нам не чуждо.
В том числе - стремление недорого одеваться.
Источник:https://moslenta.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: