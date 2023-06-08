Женщина из-за измен удалила половой орган своему мужу — тряпичной кукле

37-летняя бразильянка Мейривоне Роша Мораес, вышедшая замуж за куклу Марсело и «родившая» от нее (него) троих детей, уличила супруга в изменах и решила проучить обидчика.

Об этом сообщает Super.ru.

Об изменах мужа бразильянка узнала от его близкого друга. Тогда женщина лишина мужа полового органа — 16-сантиметрового фалоиммитатора.

«Я решила снять его, поскольку боюсь, что другие женщины будут прикасаться к нему. Когда мы пойдем в бар или на концерт, я уберу его в ящик с нижним бельем. Тогда шанса, что другие женщины будут думать о том, чтобы переспать с ним, сведутся к нулю», — объясняет Мейривоне.

Женщина также рассказала о сложном характере мужа и его многочисленных любовницах «по переписке». Любовь, конечно, зла, но воспитывать трех тканевых детей, женщина в одиночку не готова — развода не будет.

Напомним, мужа бразильянке сшила ее мать. Поначалу их союз был идеальным, но даже у такой семьи случаются кризисы. Это, кстати, не первая история пары с изменами. В прошлый раз он был пойман в ноябре прошлого года, когда супруга болела коронавирусом.

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