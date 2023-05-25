Гинекологи назвали лучший стимулятор для клитора

В одной из частных клиник Нью-Йорка врачи-гинекологи провели научный эксперимент, связный с измерениями размера клитора и силы кровотока в нем.

Известно, что из-за недостаточного наполнения клитора кровью у женщин могут возникать сексуальные дисфункции в виде снижения интимной чувствительности. Избежать этих проблем можно с помощью секс-игрушек. Однако, по словам исследователей, до недавнего времени не было достоверных научных данных о влиянии вибраторов на клитор.

«Мы стремились оценить изменения кровотока и размера клитора в ответ на стимуляцию различными сексуальными приспособлениями. Для этого мы провели УЗИ органа добровольца до и после стимуляции вагинальным вибратором, клиторальным или wand-вибратором и вакуумным», — цитирует авторов Газета.Ru. Испытатели пришли к выводу, что стимуляция органа клиторальным вибратором способствует наибольшему увеличению притока крови к клитору по сравнению с другими секс-игрушками.

В качестве заключения к исследованию авторы сообщили: «Наши результаты продемонстрировали, что разные методы стимуляции связаны с притоком крови к различным участкам клитора и приводят к изменениям площади клитора и его эрекции. Это - дополнительное доказательство того, что женские оргазмы бывают нескольких типов».

Кроме того, медики считают, что полученные результаты могут дать более точное представление об использовании сексуальных игрушек в качестве вариантов лечения женской сексуальной дисфункции.