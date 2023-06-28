Жара и пот: терапевт рассказала, от чего зависит исход попадания молнии в человека

Врач Камила Исаева поделилась с Life.ru, от чего зависит исход удара молнии в человека.

Специалист добавила, что такие разряды зачастую серьезно влияют на здоровье человека.

Удар молнии имеет температуру 300 000 градусов по Цельсию, и хотя выжить вполне реально, разряд может серьезно ранить.

Также врач пояснила, что молнии чаще всего бывают летом в жаркие влажные дни, когда человек склонен потеть. И хотя капли пота обладают большой проводимостью, сухие участки тела также не защищены от прямого удара.

После попадания молнии у людей часто возникают проблемы с сердцем, памятью, зрением и слухом. Исаева также отметила, что одним из последствий могут выступать психологические расстройства: приступы паники, тремор или головные боли.

Ранее пилот с большим стажем рассказал о полетах в грозу. Так, молния может вывести из строя критически важное оборудование: но если самолет готов к этому, то экипаж, к сожалению, не всегда, ведь последствия столкновения с молнией непредсказуемы.