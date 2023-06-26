Летчик с большим стажем рассказал, что пилоты видят грозы и не лезут в них по своей воле

Пилот с большим стажем рассказал порталу «Страсти» о полетах в грозу. По его словам, молния может вывести из строя критически важное оборудование: но если самолет готов к этому, то экипаж не всегда.

На вопрос, можно ли летать в грозу и насколько опасны молнии, пилот ответил следующее: «Можно ли совать пальцы в розетку? Технически да, а практически результат предсказуем. Точнее непредсказуем. Может дернуть, а можно и умереть. Мы видим грозы и по своей воле в них не полезем, потому что это опасно и абсолютно лишено смысла. Молнии, безусловно, опасны! Хоть током может и не ударить, но вывести из строя критически важное оборудование они могут, таких примеров сотни, и у нас в стране такие тоже есть. Но ещё раз повторю: самолёт готов выдержать попадание молнии, но он не готов к тому, что к последствиям не подготовлен экипаж».

Летчик сообщил, что воздушные суда проверяют перед каждым вылетом. Также самолеты проходят то, что на земле называют техническим обслуживанием.

«Там уже и проверят с пристрастием, и устранят отложенные, но не критические неисправности», - поделился летчик.

Говоря о том, насколько подготовлен самолет в случае наступления критической ситуации, он сообщил: воздушное судно разработано таким образом, что может справиться с разным.

«Самолёт спроектирован так, что способен выдержать очень многое, если говорить про природные явления, например. А вот идиотизм он выдержать не может», - сказал источник на условиях анонимности.

Что касается подготовки пилотов к критическим ситуациям, то их учат на тренажерных комплексах, где отрабатываются практически все сложности.

«Человек не может знать, как реагировать в критической ситуации, потому что его этому не научили. А пилотов учат, для этого есть тренажерные комплексы, где можно отработать практически все критические ситуации, понять алгоритм действий и оставаться спокойным, как памятник. Со вторым всегда сложнее, но и это нужно тренировать», - рассказал собеседник.

Подробнее о том, как пилоты готовятся к рейсу и с чем сталкиваются в полетах, читайте в нашем материале.