«Зашила» рот: девушка из ЮАР нашла экстремальный способ похудения
Жительница ЮАР Авиве Мазозиве пошла на отчаянный шаг, чтобы похудеть. Она решила «зашить» себе рот. Об этом пишет Oddity Central.
Брюнетка хотела сделать операцию по уменьшению размера груди, но врачи заявили, что для этого ей необходимо избавиться от лишнего веса. Авиве села на диету и смогла сбросить 12 килограммов, после чего ее вес остановился на определенной отметке.
Тогда девушке пришла на ум идея «зашить» себе рот. Южноафриканка рассказала, что ортодонт установил ей брекеты с проволокой, которая держит челюсть закрытой. Пользователи Сети были в шоке от ее истории.
Фото: Photo: Aviwe Mazosiwe/TikTok
«Я получала очень много негативных сообщений, но я их не запоминала, потому что не вижу в них смысла», – уверена красавица.
Мазозиве говорит, что с помощью «изобретения» сбросила еще 14 килограмм! Все это время она питалась исключительно жидкой пищей: супами, йогуртами и пюре. Девушка считает, что ее способ экстремальный, но очень действенный.
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