Диетолог рассказал, как эффективно похудеть и не набрать вес обратно

Диетолог подчеркнула, что не поддерживает строгие диеты и не рекомендует отказ от определенных продуктов питания. Также Лиза считает, что отказываться от приема пищи после определенного времени — категорически неверное решение. Эксперт объяснила изданию U.S. News, что такие методы, конечно, помогут сбросить вес, но килограммы быстро вернутся назад.

Первое, что нужно сделать человеку, который хочет похудеть, — сформировать устойчивую привычку к полезному и сбалансированному питанию. Не нужно полностью отказываться от «вредной» еды, но основу вашего рациона должны составлять натуральные продукты.

Лиза рекомендует выбирать питательные продукты. Не нужно постоянно вести подсчет калорий, фокусируйтесь на том, какую полезную еду вы можете добавить в свой план питания. Янг советует обратить внимание на то, как вы употребляете пищу. Если вы едите за просмотром телевизора, чтением книги, разговором по телефону, на ходу, за рулем машины, то вам следует срочно избавляться от этой привычки. Главное в похудении и поддержании формы — питаться осознанно.

Врач настоятельно рекомендует употреблять в пищу овощи. Если в вашем рационе они отсутствуют, то вас ждут неприятности. Это может привести к серьезным проблемам с кишечником. Также вы не будете чувствовать сытость после приема пищи, что может привести к перееданию.

Чтобы сохранить мотивацию и не сдаться на полпути, диетолог советует отмечать даже небольшие достижения и хвалить себя за положительные изменения.