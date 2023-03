Заключенные сбежали из тюрьмы при помощи зубных щеток, но попались из-за любви к блинчикам

План побега двух заключенных из США закончился грандиозным провалом. Преступники при помощи зубных щеток прорыли тоннель, уже оказались на свободе, но решение поесть блинов стало для них роковым, и они вновь оказались в камерах.

Как стало известно изданию New York Post, 34-летний Джон Гарза и 43-летний Арли Немо были сокамерниками в одной из тюрем в штате Вирджиния. Они были осуждены по разным статьям, но сходились в желании поскорее выбраться из колонии. В один момент им пришла в голову идея, как обеспечить себе долгожданную свободу, и вскоре они принялись за ее реализацию.

Главная особенность плана заключалась в инструментах, при помощи которых они стали расковыривать стену своей камеры. Они были сделаны из зубных щеток и металлических предметов и оказались весьма действенными. Мужчины добрались до арматуры в межстенном пространстве, и уже ей проделали отверстие, через которое в дальнейшем сбежали.

Дела сокамерников шли хорошо. Они удачно выбрались из камеры, перелезли через тюремную стену, а затем скрылись, так и не попавшись на глаза тюремщикам. Свобода была уже в их руках, но через 11 километров от места заключения мужчины решили перекусить. Они зашли в блинную и сделали заказ, но сотрудники и посетители узнали их лица и сообщили в полицию. Сбежавших преступников сразу же арестовали и вернули.

Отмечается, что после произошедшего в тюрьме начались проверки. Также инженеры пообещали укрепить стены, дабы предотвратить подобные инциденты в дальнейшем. А «любители блинчиков» будут привлечены к дополнительной ответственности за побег.

